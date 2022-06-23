Украина и Молдова официально стали кандидатами в члены ЕС 1 23.06.2022, 21:33

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Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС.

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Об этом сообщает в Twitter премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Что даст Украине кандидатство в ЕС

Как ранее заявляли европейские и украинские политики, кандидатство является символом поддержки Украины на фоне войны с РФ. Это также закрепит европейское будущее страны и ускорит проведение реформ.

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль озвучил ряд возможностей, которые откроются с получением статуса. Так, Украина получит право участвовать во многих новых инициативах ЕС и получит доступ к финансовой помощи для стран, которые готовятся к вступлению в Евросоюз. Кандидатство повысит привлекательность для инвесторов и защищенность ведения бизнеса.

Кроме того, премьер подчеркнул, что выделение средств для послевоенного восстановления Украины ЕС будет рассматривать как вклад в благосостояние потенциального члена Евросоюза, а не третьей страны.

Какие требования ЕС предстоит выполнить

Вместе с положительной рекомендацией по кандидатству Украины Еврокомиссия обнародовала перечень условий, которые необходимо выполнить для сохранения статуса и дальнейшего продвижения по пути евроинтеграции.

Среди требований значится усиление борьбы с коррупцией и назначение новых руководителей НАБУ и САП, продолжение реформ судебной системы и Конституционного суда, имплементация антиолигархического закона, изменение законодательства о медиаресурсах и национальных меньшинствах.

Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия уже до конца 2022 года.

Когда Украина может стать членом Евросоюза

После получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза. Само обсуждение поделено на 35 разделов - по основным законам, правам и обязанностям, которые объединяют всех участников блока.

Только после их последовательного одобрения и внедрения реформ возможно подписание договора о членстве. Он должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Евросоюза и большинством голосов Европарламента.

Стоит отметить, что стандартная процедура вступления в ЕС для государств-кандидатов длится от нескольких лет до десятилетий.

Украина направила заявку о членстве в Евросоюзе почти сразу после полномасштабного российского вторжения, попросив применить специальную ускоренную процедуру, но потом украинская власть перестала акцентировать на этом внимание.

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