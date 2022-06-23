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Зеленский о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС: Это победа

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  • 23.06.2022, 22:07
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Зеленский о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС: Это победа
Владимир Зеленский

Он назвал это решение «историческим моментом».

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Европейского совета по предоставлению статуса кандидата на вступление в ЕС для страны.

В своем Twitter он подчеркнул, что это исторический момент.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины — в ЕС», — заявил он.

Он также записал видеообращение в Instagram, в котором сказал, что этот момент Украина ждала 30 лет.

«Это победа. Ждали 120 дней и 30 дней. А потом победим врага и будем отдыхать. А может, сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. А, может даже, победим, отстроим, вступим в ЕС, а потом будем отдыхать. А, может, и не будем отдыхать? Хотя, нет — дети обидятся. Но точно победим», — сказал президент Украины.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а Грузии — пока отказали.

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