Ученые: Личность человека нередко отражается в его политических убеждениях

Ученые: Личность человека нередко отражается в его политических убеждениях6
- 23.06.2022, 22:15
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Анализ сделан на основе интервью с избирателями в Швеции.
Черты характера того или иного человека в Швеции могут повлиять на тот выбор, который он делает во время голосования в парламент страны. Об этом говорится в сообщении для прессы Гетеборгского университета со ссылкой на анализ, проведенный учеными университетской Школы экономики.
Поясняется, что доброжелательность, открытость и обеспокоенность характерны для людей, голосующих за какую-либо из левых партий. Сторонники правых, с другой стороны, часто экстраверты и верны долгу.
Анализ сделан на основе интервью с избирателями, проведенными за последние три года исследователями Гетеборгского университета. Ученые исходили из пятифакторной модели, которая классифицирует личности людей на основе пяти факторов – открытости, совести и долга, экстраверсии, благожелательности и беспокойства.