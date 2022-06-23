Ученые: Личность человека нередко отражается в его политических убеждениях 6 23.06.2022, 22:15

4,230

Анализ сделан на основе интервью с избирателями в Швеции.

Черты характера того или иного человека в Швеции могут повлиять на тот выбор, который он делает во время голосования в парламент страны. Об этом говорится в сообщении для прессы Гетеборгского университета со ссылкой на анализ, проведенный учеными университетской Школы экономики.

Поясняется, что доброжелательность, открытость и обеспокоенность характерны для людей, голосующих за какую-либо из левых партий. Сторонники правых, с другой стороны, часто экстраверты и верны долгу.

Анализ сделан на основе интервью с избирателями, проведенными за последние три года исследователями Гетеборгского университета. Ученые исходили из пятифакторной модели, которая классифицирует личности людей на основе пяти факторов – открытости, совести и долга, экстраверсии, благожелательности и беспокойства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».