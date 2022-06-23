Задержаны двое преподавателей БГУ 23.06.2022, 22:54

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За что?

Днем 23 июня стало известно о задержании преподавателей БГУ. Силовики задержали доцента кафедры уголовного права Дмитрия Мороза и преподавателя кафедры бизнес-администрирования, сообщают правозащитники.

На опубликованном «покаянном» видео в провластном телеграм-канале Дмитрий Мороз говорит, что «был подписан на экстремистские каналы, за что и был задержан».

По какой статье задержан доцент, не уточняется.

Также в провластном телеграм-канале появилась информация о задержании преподавателя кафедры бизнес-администрирования БГУ. В «покаянном» видео он говорит, что участвовал в митинге в августе 2020 года и был зарегистрирован в чат-боте «Голос». Предположительно, человек на видео – кандидат экономических наук, доцент Юрий Королев.

Телеграм-канал «[не]Мирный БГУИР» сообщает о задержании студента БГУИРа Александра Горгуна. Он студент 2 курса факультета компьютерных систем и сетей по специальности ВМСиС. Его имя появилось в списке задержанных. Что стало тому причиной – также не уточняется.

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