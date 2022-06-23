Великобритания расширила санкции против России
- 23.06.2022, 23:54
Запрет на ввоз фунтов и технологий, связанных с нефтью.
Правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России. Список дополнительных ограничений опубликован на странице британского министерства иностранных дел.
Санкции включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия. Также запрещен экспорт топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу, а также товаров и технологий для переработки нефти.
Кроме того, Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.
Расширены ограничения на предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали и введены новые санкции против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.