Великобритания расширила санкции против России 23.06.2022, 23:54

Запрет на ввоз фунтов и технологий, связанных с нефтью.

Правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России. Список дополнительных ограничений опубликован на странице британского министерства иностранных дел.

Санкции включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия. Также запрещен экспорт топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу, а также товаров и технологий для переработки нефти.

Кроме того, Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.

Расширены ограничения на предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали и введены новые санкции против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

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