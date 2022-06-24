Украинская авиация уничтожила «Гиацинт», «Мсту» и 44 оккупантов 24.06.2022, 7:34

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иллюстрационное фото

Нанесены мощные удары на южном направлении.

Украинские военные за сутки, 23 июня, нанесли пять ударов из авиации по позициям врага на юге Украины.

В результате этого захватчиков стало меньше на почти полсотни. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено за сутки 5 ударов. Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, 2 152-мм пушки – "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на юге Украины продолжают сопротивление украинские партизаны. В Херсонской области они своими действиями мешают работать оккупационной "власти".

На Николаевском направлении российские захватчики развернули артиллерийские подразделения, чтобы поддерживать огнем действия других подразделений оккупантов. Но то, что задумали враги, довольно очевидно, поэтому они получают от украинских военных адекватный ответ, отмечают в ОК "Юг".

В Черном море продолжают находиться четыре ракетных и три больших десантных корабля РФ. Однако из-за шторма они время от времени вынуждены скрываться в пунктах базирования.

"Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключаюся удары и с временно оккупированных территорий и Крыма и Херсонщины, как и применение стратегической авиации", – отмечают в ОК "Юг".

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