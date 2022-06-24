ВСУ вышли из окружения под Северодонецком 1 24.06.2022, 7:42

11,884

В МВД Украины раскрыли детали успешной операции.

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Соответствующий пост он написал в Telegram.

"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", — написал он.

Обратим внимание, что ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».