ВСУ вышли из окружения под Северодонецком

ВСУ вышли из окружения под Северодонецком1
- 24.06.2022, 7:42
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В МВД Украины раскрыли детали успешной операции.
Подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Соответствующий пост он написал в Telegram.
"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", — написал он.
Обратим внимание, что ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.