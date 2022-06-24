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ВСУ вышли из окружения под Северодонецком

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  • 24.06.2022, 7:42
  • 11,884
ВСУ вышли из окружения под Северодонецком

В МВД Украины раскрыли детали успешной операции.

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Соответствующий пост он написал в Telegram.

"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", — написал он.

Обратим внимание, что ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.

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