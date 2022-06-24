Эксперт: Главные центры ударов белорусской армии по Украине уже определены

Эксперт: Главные центры ударов белорусской армии по Украине уже определены7
- 24.06.2022, 7:49
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Названы конкретные города.
Все, что сейчас происходит в Беларуси, мало напоминает оборону. У них идет мобилизация из запаса, белорусские воины учатся строить понтонные переправы "для защиты". Но понтонные переправы – это о нападении.
Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. Он также отметил, что также нельзя упускать из виду импорт оружия, туда постоянно довозят С-300 или С-4000, но сидеть за пультом управления вряд ли будут белорусы.
"Все говорят, что белорусы не умеют воевать, и это действительно так. Но условные 20 тысяч живой силы или даже 5 тысяч будут оттягивать наших защитников", - говорит Макарук.
"И когда в Беларусь направятся первые гробы, российская пропаганда начнет визжать, что "украинские фашисты убили белорусских мальчикаф". Таким образом, белорусов просто натравят на нас", – добавляет представитель InformNapalm.
"Повторится Первая чеченская война – сначала на смерть послали быдло (срочников), а потом других, это уже отработанный сценарий", - говорит Михаил Макарук.
"Главной задачей белорусов будет перерезание наших дорог в направлении "запад – центр" для сообщения армии", - отмечает журналист.
Главные точки ударов для белорусской армии уже определены:
Ковель;
Вараш;
Сарны;
Овруч;
Черниговщина.
"Поэтому когда определенные эксперты рассказываются мне, почему мы держим боевые бригады на Западе Украины – именно для того, чтобы не допустить реализацию этого сценария", – резюмирует Макарук.
Какова вероятность нападения со стороны Беларуси по другим данным
Известно, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение.
С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны. По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.