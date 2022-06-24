Водопад, бассейны и пивоварня: опубликовано расследование о тайной «хижине» Путина 2 24.06.2022, 7:56

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В распоряжение журналистов попали тысячи писем, утекших из двух строительных компаний.

Журналисты опубликовали расследование о роскошной резиденции в Карелии возле Ладожского озера, которая связана с президентом России Владимиром Путиным.

Расследование провели журналисты OCCRP и "Медузы" на основании документов строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг имения.

Отмечается, что о связи Путина с загадочной резиденцией рассказал в 2016 году телеканал "Дождь". На сайте архитектурного агентства, где ее спроектировали, дом назывался "хижина рыбака".

Сотрудники "Дождя" выяснили, что здание и прилегающая территория принадлежали нескольким компаниям, подконтрольным Юрию Ковальчуку – другу Владимира Путина и главному акционеру банка "Россия", который часто называют "банком Путина". Считается, что он обслуживает личные интересы президента.

Сейчас же в распоряжение журналистов OCCRP попали тысячи писем, утекших из двух строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг "хижины рыбака"

"Среди прочего в утекших письмах были макеты, чертежи, дизайн-проекты и другие материалы, свидетельствующие о роскоши комплекса "хижина рыбака"… Двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже, скорее, на дом приемов. Большая гостиная открытой планировки занимает больше 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, казаном, тандыром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане", – говорится в расследовании.

В расследовании указывается, что несмотря на скромное название "Садовый дом", проект роскошен: среди материалов отделки натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco примерной стоимостью 110 тысяч долларов.

"Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении OCCRP есть смета на общестроительные работы от июня 2015 года на сумму 187 миллионов рублей (до 3,5 миллиона долларов)", – сообщили журналисты.

Отмечается, что в доме есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тысяч евро тут можно производить 47 литров пива в день. А на втором этаже расположена чайная комната с видом на Ладожское озеро. Через стеклянную перегородку из помещения можно наблюдать за процессом варки пива.

"Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к естественному водопаду, впадающему в залив, где обустроена уединенная беседка. Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт", – узнали журналисты.

Кроме того, указывается, что на территории участка есть ферма по разведению крупного рогатого скота, где выращивают быков ради мраморной говядины.

Журналисты добавили, что, судя по спутниковым снимкам, строительство главного здания было закончено к августу 2012 года. Однако в целом строительные работы на участке не закончены. Согласно документам утечки, летом 2021 года неподалеку начали строить еще один дом с видом на Ладожское озеро.

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