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МИД Ирака опроверг бред белорусских властей, основанный на «показаниях» дезертира Чечко

  • 24.06.2022, 7:58
  • 6,458
МИД Ирака опроверг бред белорусских властей, основанный на «показаниях» дезертира Чечко

Багдад установил взаимодействие с Польшей на высоком уровне для проверки дезинформации.

На днях Следственный комитет Беларуси передал Ираку материалы уголовных дел о преступлениях польских пограничников против мигрантов и сведения о «массовых казнях мигрантов», полученные от польского солдата-дезертира Эмиля Чечко. В Ираке после этого заявили, что никаких доказательств подобных преступлений пока что не имеется, сообщило иракское информагенство INA со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Ирака Ахмеда Аль-Сахафа.

Как пояснил представитель МИД, с февраля Ирак установил взаимодействие с Польшей на высоком уровне в связи с сообщениями в СМИ о том, что иракские граждане подвергаются смертельной опасности на границе, пытаясь попасть из Польши в Беларусь.

«Было доказано, что новости, опубликованные местными и иностранными СМИ, были неверными, так как отсутствуют какие-либо надежные и правомерные доказательства массовых расстрелов на польско-белорусской границе, такие как очевидцы, фото- либо видеосъемка. Кроме того, ни от одного гражданина Ирака не поступило официальной жалобы на что-либо из того, что упоминалось в этих новостях», — заявил Аль-Сахафа.

Он добавил, что специальная группа юристов, сформированная правительством Ирака для расследования этих случаев, продолжает работу и предоставит отчет, когда расследование будет завершено.

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