ISW: Близится переломный момент на всех фронтах в Украине 3 24.06.2022, 8:01

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Что окончательно истощит силы россиян и снизит их темпы наступления?

Штурм Лисичанска и возможная временная оккупация Северодонецка не гарантирует переломный момент в полномасштабной войне в пользу российского оккупационного войска, а наоборот – это окончательно истощит силы россиян и снизит их темпы наступления.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, российские оккупанты в ближайшие недели прекратят наступательные действия, что позволит ВСУ перейти в контрнаступление.

Пока оккупационное войско хоть и достигло тактического успеха в районе Северодонецк-Лисичанск, но украинские защитники тоже достигнули своей цели в этом сражении, замедлив и истощив россиян.

Сейчас оккупанты, вероятно, находятся неподалеку от окраин Лисичанска, усиливая свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы наконец захватить эти два города. Для этого оккупанты, по данным экспертов, предположительно перекрыли украинские наземные линии связи вдоль трассы Т1302, что позволяет усиливать штурм Лисичанска. Вместе с этим такие "достижения" не окажут российским оккупантам значительное преимущество в дальнейших военных операциях.

Также российские оккупанты пытаются оцепить подразделения ВСУ в Горном и Золотом с целью взять под контроль эти населенные пункты. Кроме того, враг накопил военную технику и продолжает наращивать оборонный потенциал вдоль южного направления.

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