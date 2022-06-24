Подводные археологи обнаружили огромную мраморную голову Геракла 24.06.2022, 8:09

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Уникальный артефакт нашли недалеко от Крита.

Обломки Antikythera Wreck содержат обломки греческого грузового или торгового корабля первого века до нашей эры.

Он расположен на пересечении Эгейского и Средиземного морей на восточной стороне греческого острова Антикитера, недалеко от Крита.

В результате второго этапа подводных археологических исследований (с 23 мая по 15 июня 2022 г.) обломков корабля «Антикитера» были обнаружены голова статуи, идентифицированная как Геракл фарнезского типа, и два человеческих зуба, встроенные в компактную массу с медными следами. Об этом пишет Arkeo News.

Мраморная голова мужской бородатой фигуры, больше в натуральную величину, которую на первый взгляд можно отождествить с Гераклом (Геркулесом) так называемого фарнезского типа. Вероятнее всего, она принадлежит обезглавленной статуе так называемого «Геракла Антикиферского», инв. нет. № 5742 Национального археологического музея, найденный ныряльщиками за губками в 1900 году.

Два человеческих зуба, обнаруженные в сплошном скоплении морских отложений, вместе с кусочками меди, дерева и другими компонентами, свидетельствующими о морской катастрофе, могут дать важную информацию. Геном и другие особенности, связанные с происхождением людей, которым принадлежали зубы, могут быть выведены с помощью генетического и изотопного исследования зубов.

Также были найдены несколько предметов корабельного оборудования, в том числе бронзовые и железные гвозди, свинцовый хомут от большого деревянного якоря и массы конкрементов аморфного железа, покрытые морскими отложениями. Их функция будет определяться с помощью рентгена и других специализированных лабораторных тестов.

Основная цель программы состоит в том, чтобы сформулировать более четкое и подробное представление о корабле, его маршруте, его грузе и состоянии обломков.

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