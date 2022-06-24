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Подводные археологи обнаружили огромную мраморную голову Геракла

  • 24.06.2022, 8:09
  • 2,962
Подводные археологи обнаружили огромную мраморную голову Геракла

Уникальный артефакт нашли недалеко от Крита.

Обломки Antikythera Wreck содержат обломки греческого грузового или торгового корабля первого века до нашей эры.

Он расположен на пересечении Эгейского и Средиземного морей на восточной стороне греческого острова Антикитера, недалеко от Крита.

В результате второго этапа подводных археологических исследований (с 23 мая по 15 июня 2022 г.) обломков корабля «Антикитера» были обнаружены голова статуи, идентифицированная как Геракл фарнезского типа, и два человеческих зуба, встроенные в компактную массу с медными следами. Об этом пишет Arkeo News.

Мраморная голова мужской бородатой фигуры, больше в натуральную величину, которую на первый взгляд можно отождествить с Гераклом (Геркулесом) так называемого фарнезского типа. Вероятнее всего, она принадлежит обезглавленной статуе так называемого «Геракла Антикиферского», инв. нет. № 5742 Национального археологического музея, найденный ныряльщиками за губками в 1900 году.

Два человеческих зуба, обнаруженные в сплошном скоплении морских отложений, вместе с кусочками меди, дерева и другими компонентами, свидетельствующими о морской катастрофе, могут дать важную информацию. Геном и другие особенности, связанные с происхождением людей, которым принадлежали зубы, могут быть выведены с помощью генетического и изотопного исследования зубов.

Также были найдены несколько предметов корабельного оборудования, в том числе бронзовые и железные гвозди, свинцовый хомут от большого деревянного якоря и массы конкрементов аморфного железа, покрытые морскими отложениями. Их функция будет определяться с помощью рентгена и других специализированных лабораторных тестов.

Основная цель программы состоит в том, чтобы сформулировать более четкое и подробное представление о корабле, его маршруте, его грузе и состоянии обломков.

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