Политолог рассказал о замысле Путина, который тот вынашивает уже 15 лет 4 24.06.2022, 8:28

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Кто станет новым правителем РФ?

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал о замысле относительно преемника российского диктатора Владимира Путина, который Кремль вынашивает уже 15 лет.

По словам Преображенского, у Путин будут прямые наследники мужского пола только если он продержится еще лет 15.

«У него есть родственные преемники женского пола, которые тоже могут быть, и не секрет, что Кремль уже лет пятнадцать тестирует вариант женщины-преемника, он вряд ли случайно это делает, вбрасывая то Ксению Собчак, то Валентину Матвиенко в списки возможных кандидатов в президентской гонке», — рассказал политолог.

У российского диктатора есть две дочери от официального брака — Екатерина Тихонова и Мария Воронцова.

Также последние несколько лет мировые СМИ обсуждают еще одного возможного потомка Путина — «феноменально похожую на него» Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) 2003 года рождения. Это дочь Светланы Кривоногих, с которой у главы Кремля мог быть многолетний роман. Как показало досье Pandora Papers, бывшая уборщица Кривоногих в 2003 году через оффшорную компанию стала владелицей роскошных апартаментов в Монако с видом на гавань. Кроме того, она владеет акциями банка Россия. В Кремле предположение о том, что Розова является дочерью Путина, опровергают.

Совместные дети могут быть у Путина и с гимнасткой Алиной Кабаевой, которую не раз видели рядом с российским диктатором на публичных мероприятиях, хотя их отношения и не афишировались. По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей и она живет с ними в Швейцарии. После начала войны России против Украины активисты требовали их депортации из европейской страны.

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