На Припяти в Столинском районе белорус выловил гигантского сазана

На Припяти в Столинском районе белорус выловил гигантского сазана4
- 24.06.2022, 8:31
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Рыбак целую неделю подкармливал «клевое» место кукурузой.
Рыбацкая удача улыбнулась на Припяти в Столинском районе жителю Брестчины. Валерий Кардаш выловил в реке сазана весом в 17 килограмм и 500 грамм, сообщает блог «Рыбалка в Беларуси».
Как рассказал сын рыбака, рыбу поймали на фидер. Но чтобы добыть такого сазана, его отцу пришлось потрудиться: он целую неделю подкармливал потенциально клевое место кукурузой. В конце концов на выходе из ямы на большом течении сазан-гигант попался на крючок.
«Сазан, фаршированный кукурузой», — шутят подписчики в комментариях.