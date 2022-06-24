На Припяти в Столинском районе белорус выловил гигантского сазана 4 24.06.2022, 8:31

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Рыбак целую неделю подкармливал «клевое» место кукурузой.

Рыбацкая удача улыбнулась на Припяти в Столинском районе жителю Брестчины. Валерий Кардаш выловил в реке сазана весом в 17 килограмм и 500 грамм, сообщает блог «Рыбалка в Беларуси».

Как рассказал сын рыбака, рыбу поймали на фидер. Но чтобы добыть такого сазана, его отцу пришлось потрудиться: он целую неделю подкармливал потенциально клевое место кукурузой. В конце концов на выходе из ямы на большом течении сазан-гигант попался на крючок.

«Сазан, фаршированный кукурузой», — шутят подписчики в комментариях.

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