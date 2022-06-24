В Алчевске российская ракета случайно ударила по своим

В Алчевске российская ракета случайно ударила по своим7
- 24.06.2022, 8:36
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В результате попадания на позициях врага случился крупный пожар.
Российская система ПВО плохо сработала на замеченную в небе угрозу. Ракета упала в нескольких метров от места запуска.
Об этом сообщает InformNapalm.
Происшествие случилось в оккупированном Алчевске.
На опубликованных видео видно, как русские войска запускают ракету в воздух, чтобы перехватить вражеский "прилет", но буквально через минуту ракета падает туда же, откуда запускалась.
В небе, за считанные секунды до того, как ракета возвратилась на позиции оккупантов, образовалась яркая вспышка.
В результате падения - неподалеку от жилых домов - случился крупный пожар.
Журналисты также отмечают, что у русских и ранее были проблемы с запуском ракет.
Так, накануне похожий инцидент произошел в Белгороде. Тогда, на Белгород упал "Искандер", предназначавшийся для украинских городов.