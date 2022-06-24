В Алчевске российская ракета случайно ударила по своим 7 24.06.2022, 8:36

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иллюстрационное фото

В результате попадания на позициях врага случился крупный пожар.

Российская система ПВО плохо сработала на замеченную в небе угрозу. Ракета упала в нескольких метров от места запуска.

Об этом сообщает InformNapalm.

Происшествие случилось в оккупированном Алчевске.

На опубликованных видео видно, как русские войска запускают ракету в воздух, чтобы перехватить вражеский "прилет", но буквально через минуту ракета падает туда же, откуда запускалась.

В небе, за считанные секунды до того, как ракета возвратилась на позиции оккупантов, образовалась яркая вспышка.

В результате падения - неподалеку от жилых домов - случился крупный пожар.

Журналисты также отмечают, что у русских и ранее были проблемы с запуском ракет.

Так, накануне похожий инцидент произошел в Белгороде. Тогда, на Белгород упал "Искандер", предназначавшийся для украинских городов.

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