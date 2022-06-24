«В ход пошли несовершеннолетние»: антипутинский легион показал пленного из Луганска 24.06.2022, 9:00

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Принудительно мобилизованному нет и 18 лет.

Воины антипутинского легиона "Свобода России" захватили в плен "мобилизованного" из Луганска. Парню нет и 18 лет.

Об этом сообщили в Telegram легиона.

"У нас снова очередной пленный, мобилизованный из города Луганска. Парню нет и 18 лет. Путин и его шестерки бросают в топку войны тысячи жизни ни в чем не повинных людей, в ход уже пошли несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Легион также опубликовал фото с пленным, однако его лица не видно. Личных данных горе-оккупанта не обнародовали.

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