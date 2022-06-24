Ученые раскрыли тайну первых ручных топоров в Британии 1 24.06.2022, 9:30

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Они были созданы не Homo Sapiens.

В ходе своего недавно исследования, ученые выяснили, что кремневые топоры, датируемые около 600 000 лет назад, являются неопровержимым доказательством того, что сообщества на юге Британии процветали намного раньше, чем считалось раннее. Но, что самое интересное, они не были изготовлены Homo Sapiens, пишет IFLS.

На самом деле эти инструменты для скобления костей были делом рук Homo heidelbergensis, вымершим предком неандертальцев. Артефакты были первоначально обнаружены в пригороде Кентербери в 1920-х годах местными рабочими, но благодаря современным технологиям, специалисты наконец, выявил их истинный возраст.

Так исследователи узнали, что орудия были созданы примерно 560 000 и 620 000 лет назад. Считается, что вымершие предки человека впервые ступили на Британские острова где-то между 840 000 и 950 000 лет назад, но эти ранние визиты были временными.

Эта последняя находка подтверждает идею о том, что H. Heidelbergensis поселились в Британии в период между 560 000 и 620 000 лет назад. Между тем H. Heidelbergensis достиг дальних уголков Евразии сотни тысяч лет назад. С их большими черепными коробками и более широкими телами они хорошо приспособились для выживания в более холодных условиях. Как мы видим из новых находок, они также были опытными мастерами и пользовались инструментами.

Среди первоначальных артефактов, найденных учеными, было много ручных топоров, которые являются одними из самых ранних ручных топоров, когда-либо обнаруженных в Европе.

Новые находки на месте раскопок также включают скребок, используемый для обработки кожи, меха и мяса с туш животных. Мало что известно о первых визитах этого вида в Британию, однако изобилие инструментов, безусловно, говорит о том, что они чувствовали себя там очень комфортно.

Напомним, что раннее после изучения 26 орудий из кремня, найденных в карьере Эврон, эксперты пришли к выводу, что древние люди разводили огонь намного раньше, чем принято считать — от 800 000 до 1 млн лет.

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