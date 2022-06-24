Вечером в Минске наблюдали красивое и редкое явление — «солнечный столб» 24.06.2022, 9:40

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Уникальность состоит в том, что его можно видеть в основном в холодное время года.

Вечером в четверг в небе над Минском можно было увидеть красоту: необычное атмосферное явление под названием «солнечный столб».

Фото завораживающего оптического эффекта в редакцию zerkalo.io прислали читатели, успевшие его заснять.

Солнечный (еще его называют световым) столб — это визуальное атмосферное явление, по сути, оптический эффект: он представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется в небо от Солнца во время заката или восхода.

Иногда такой эффект может возникнуть также рядом с Луной, городскими огнями и другими яркими источниками света.

Правда, столб чаще образуется в холодное время года, так что вчерашнее явление получилось вдвойне уникальным.

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