Вечером в Минске наблюдали красивое и редкое явление — «солнечный столб»
- 24.06.2022, 9:40
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Уникальность состоит в том, что его можно видеть в основном в холодное время года.
Вечером в четверг в небе над Минском можно было увидеть красоту: необычное атмосферное явление под названием «солнечный столб».
Фото завораживающего оптического эффекта в редакцию zerkalo.io прислали читатели, успевшие его заснять.
Солнечный (еще его называют световым) столб — это визуальное атмосферное явление, по сути, оптический эффект: он представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется в небо от Солнца во время заката или восхода.
Иногда такой эффект может возникнуть также рядом с Луной, городскими огнями и другими яркими источниками света.
Правда, столб чаще образуется в холодное время года, так что вчерашнее явление получилось вдвойне уникальным.