Террорист Гиркин испугался американских РСЗО Himars 24.06.2022, 9:54

5,966

Экс-главарь боевиков «ДНР» прогнозирует ухудшение положения российских оккупантов.

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин испугался начала применения украинскими воинами современных американских систем залпового огня Himars. Он прогнозирует, что вчера был последний день тишины".

Об этом он написал в Telegram, передает УНИАН.

"Прошел последний день "тишины". С сегодняшнего дня Украина будет атаковать американскими РСЗО Himars, которые являются тактическим оружием. С определенным типом ракет дистанция атаки может достигать 500 км. Официально в Украину прибыли ракеты, которые могут лететь 80 км", - написал Гиркин.

Очевидно, террорист намекает на ухудшение положения российских оккупантов, ведь отмечает, что до сих пор Украина имела оружие советского образца, в частности "Точка У" и "Град".

"Теперь совсем другой тип вооружения", - добавил он.

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Вчера в Украину прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS из США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».