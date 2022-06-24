Украинский дрон «сыграл в шашки» противотанковыми минами РФ 2 24.06.2022, 10:08

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ВСУ показали необычный способ разминирования.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали необычный способ разминирования дороги. Вражеские "подарки" были уничтожены массово и дистанционно.

При этом украинские военнослужащие использовали беспилотник. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Нетвойне Ukraine".

На одном из участков дороги российские оккупанты установили 7 противотанковых мин. Пытаясь "взять" количеством, планы врага сошли на нет.

Защитники Украины решили использовать для обезвреживания мин дрон. С его помощью бойцы скинули в место скопления мин снаряд.

В результате все установленные мины сдетонировали, оставив после себя лишь небольшую воронку.

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