Украинский дрон «сыграл в шашки» противотанковыми минами РФ

Украинский дрон «сыграл в шашки» противотанковыми минами РФ2
- 24.06.2022, 10:08
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ВСУ показали необычный способ разминирования.
Вооруженные силы Украины продемонстрировали необычный способ разминирования дороги. Вражеские "подарки" были уничтожены массово и дистанционно.
При этом украинские военнослужащие использовали беспилотник. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Нетвойне Ukraine".
На одном из участков дороги российские оккупанты установили 7 противотанковых мин. Пытаясь "взять" количеством, планы врага сошли на нет.
Защитники Украины решили использовать для обезвреживания мин дрон. С его помощью бойцы скинули в место скопления мин снаряд.
В результате все установленные мины сдетонировали, оставив после себя лишь небольшую воронку.