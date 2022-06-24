Жаркие выходные: список мест в Беларуси, где не стоит купаться 24.06.2022, 10:08

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 333 зон рекреации.

По прогнозам синоптиков, в выходные нас ждет жаркая сухая погода. Днем в субботу ожидается +24…+29°C, в воскресенье будет еще на несколько градусов теплее. В такие теплые дни белорусы массово устремляются к воде — санитарно-эпидемиологическая служба опубликовала список мест, где купаться не стоит.

В период с 17 по 23 июня специалисты обследовали 333 зон рекреации. В двух из них купаться запрещено:

пляже на реке Остер (вблизи оздоровительного лагеря «Орленок») в агрогородке Звенчатка Климовичского района Могилевской области;

на городском пляже, расположенном на правобережье реки Днепр (вблизи сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения «Ледовая арена») в Шклове Могилевской области.

Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых и не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

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