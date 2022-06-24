В Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов 1 24.06.2022, 10:15

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Изменник погиб на месте.

В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов, члена "Новой Руси" и партийца запрещенной политсилы "Партии Шария" Дмитрия Савлученко.

Об этом сообщают местные херсонские паблики, передает УНИАН.

По предварительным данным, он погиб на месте.

Савлученко состоял в партии Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью, в том числе организовывал скандальные "пробеги победы".

Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок, пишет, в свою очередь журналист Денис Казанский.

Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях.

В Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат.

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