«На дорогу к работе трачу два часа в одну сторону» 2 24.06.2022, 10:18

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Ради чего минчане ездят работать в небольшие города.

Говорят, что за МКАД хорошей работы нет, устроиться некуда, хорошие вакансии есть только в Минске. Но с этим можно поспорить. Некоторые наши читатели живут в столице, но на работу каждый день ездят в другие белорусские города и даже деревни. Почему так вышло, как они нашли эту работу и каким образом добираются до рабочего места?

Журналисты onliner.by попросили их рассказать свои истории.

Александр: «Чтобы добраться на работу, сажусь на метро, потом на электричку, потом на автобус»

Минчанин Александр — инженер в филиале управления магистральных газопроводов. Он ездит на работу в деревню Бордиловка — это около 70 километров от МКАД. В 2015 году он окончил университет в Новополоцке и встал перед выбором, куда отправиться на распределение: в столицу или в деревню. Выбрал второй вариант.

— В Минске предлагали зарплату меньше, условия хуже, не такой хороший соцпакет. Пришлось выбирать. Мое распределение давно закончилось, в Бордиловке я работаю уже семь лет. У меня 12 смен в месяц по 12 часов каждая, иногда дневные, иногда ночные. Вообще, от работы у нас есть автобус, который возит работников управления из Минска и назад. Но это подходит для тех, у кого восьмичасовой график, поэтому часто я добираюсь своим ходом.

Как Александр добирается на работу, если едет на общественном транспорте:

Сначала садится на метро и 15 минут едет до вокзала.

Там пересаживается на электричку, на ней едет еще 30 минут.

После электрички нужно 15 минут подождать приезда дежурного автобуса, сесть на него и проехать еще 20 минут.

И еще минут 20—30 мужчина ходит пешком, чтобы пересесть с одного транспорта на другой. Можно без всяких пересадок доехать на машине (она у Александра есть) — это 50 минут и совсем другие расходы.

— Если еду на общественном транспорте, то на дорогу трачу два часа, и это в одну сторону, на билеты уходит 45 рублей в месяц. А если ехать на своей машине, то это уже 175 рублей. Я экономлю и заодно утешаю себя тем, что поступаю экологично.

— Не думали жить поближе к работе?

— А я пробовал. Мне совсем не понравилось, — смеется Александр. — Почти год я прожил в агрогородке Михановичи рядом с Бордиловкой, но все друзья в Минске, все развлечения в Минске, ради активностей каждый раз приходилось ехать в Минск. Эта дорога себя не окупает, проще жить в большом городе и ездить на работу в деревню.

Дмитрий: «В Минске я не найду работу с такой же зарплатой»

Дмитрий по специальности химик, работает менеджером в сфере фармацевтики. Живет в Минске и 10 лет работает в Логойске.

— К сожалению, в Минске недостаточно денежных вакансий по моей специальности.

У меня было распределение в Минске на два года. Сначала понравилось, потом меня перестала устраивать зарплата, я решил рассматривать варианты в других местах. Минская зарплата хороша для начинающих специалистов, а когда у тебя уже есть опыт, ее повышают совсем немного. Работу в Логойске я нашел через сарафанное радио. Химия и фармацевтика — узкие сферы, информация про вакансии так и распространяется.

В столице я могу работать только на двух предприятиях, оба они государственные, зарплаты совсем невысокие. Я даже не представляю, какую должность мне нужно занимать в госструктуре в Минске, чтобы зарабатывать так же, как здесь, в Логойске, на моей должности небольшого менеджера.

С дорогой на работу никаких проблем нет: Дмитрию нужно 10 минут пройтись пешком на остановку, с которой его заберет заводской автобус. На работу ему ехать около часа.

— Почему вы не переехали в Логойск?

— Сначала — из-за денег. Когда я начинал в Логойске в 2012 году, цены на съемное жилье здесь были примерно такие же, как в Минске. Я был молодым специалистом и хотел, как и многие, снимать жилье не один, а с друзьями: так дешевле. В Логойске никто их моих друзей жилье не снимал, подселиться было не к кому, в отличие от Минска.

Когда Дмитрий уже был готов купить собственную квартиру, то понял, что жить в Логойске он не хочет даже в собственном жилье.

— У нас на заводе много инженерных и рабочих специальностей. Мне кажется, половина наших инженеров, как и я, ездят сюда на работу из Минска. Я знаю людей, которые переехали из Минска в Логойск, сняли себе здесь жилье или купили. А мне нравятся возможности большого города. Я люблю квизы, танцы, тренажерные залы, театры, оперу.

Хотя Логойск сильно поменялся за последние годы. Когда я только начинал здесь работать, это был унылый город, на маршрутку я шел по грязи. Потом дороги стали лучше, появились магазины, здесь стало приятно. Только я не понимаю, как здесь можно проводить свободное время. Гулять по парку можно, смотреть на церковь. В Логойске нет даже кинотеатра.

Богдан: «Пробовал приехать на работу на общественном транспорте — потратил полтора часа»

Про Богдана и его отца Onlíner уже писал: они владеют вязальной фабрикой в Фаниполе, вяжут одежду по заказу белорусских модельеров. Богдан не работает в найме, он сам нанимает людей. И фактически он сам создал для себя рабочее место в Фаниполе, хотя живет в Минске. Почему именно Фаниполь?

— Все просто: в Фаниполе существенно ниже арендные ставки. Мы нашли здание в Фаниполе, которое хорошо подходило под наши нужды. Фабрика находилась во владении другой организации, мы купили право аренды и действующий цех. Сначала хотели вывезти все в Минск, а потом поняли, что Фаниполь — неплохой вариант.

На работу из Кунцевщины Богдан добирается на машине за 30 минут.

— Однажды я провел эксперимент: поехал на общественном транспорте. Ушло полтора часа, то есть в три с половиной раза больше времени. Хотя, я считаю, добираться к нам удобно. От «Института культуры» ходит электричка, от Малиновки — маршрутка. У нас есть сотрудники, которые ездят на работу из Минска на электричке. Есть те, кто ездит сюда из Дзержинска.

Алексей: «Трачу на дорогу два часа в одну сторону, зато зарабатываю 3 тыс. рублей»

У Алексея другая ситуация: он родился и живет в Барановичах, а работает в Минске (не удаленно). Сейчас парню 26 лет. Когда-то он отучился в Минске в БНТУ на инженера по автоматизации технологических производств, потом пошел в армию. После встал вопрос: возвращаться в родные Барановичи либо снова ехать в Минск.

— После армии я решил вернуться в Минск, устроился на работу в представительство иностранной фирмы по специальности. Мы с моей девушкой сняли квартиру, прожили вместе больше года, все было хорошо. Но ей предложили хорошую должность в Москве, и она моментально приняла это предложение. В одночасье все рухнуло.

Алексей бросил работу с зарплатой в 4—4,5 тыс. рублей (и это при курсе 2,1 рубля за доллар, дело было в конце 2019-го), вернулся из Минска домой в Барановичи. Там стал жить в квартире, которую оставила бабушка, спустя полгода купил себе новую двушку, потратив на нее всю заначку до последней копейки. Полгода искал работу в Барановичах, но все безуспешно. А потом вдруг — звонок от одногруппника.

— Одногруппник предложил мне работу в Минске. Заниматься нужно было тем же, но свободы на новом месте куда больше. И вот ситуация: мне 24 года, у меня хорошая квартира в Барановичах, и мне предложили отличную работу в Минске. Как все это соединить, было непонятно. Работы, которая мне нужна, в Барановичах нет, снимать квартиру в Минске — это деньги. Поэтому я решил жить в Барановичах, а работать в Минске. И тут начался день сурка.

Алексей встает в 05:45, потом бегом в душ, затем завтрак, садится в машину и едет на вокзал. Полтора часа дороги на поезде — и он в Минске. Там еще 15 минут на маршрутке до работы, то есть всего около двух часов на дорогу в одну сторону.

После окончания рабочего дня — примерно такой же распорядок, но наоборот, и в 20:00 Алексей заходит домой. Ради разнообразия он чередует дорогу домой: пару дней ездит поездом, пару дней — маршруткой. По дороге на работу парень обычно спит, а когда едет домой, то слушает различные интервью. В таком ритме он живет с октября 2020 года.

— Знакомые говорят, что со временем все это скажется на здоровье, но я, честно говоря, об этом не думаю. Я считал, сколько денег уходит на дорогу. Как ни экономь, нужно 600 рублей в месяц, то есть это минус 600 рублей от зарплаты. А она в последние месяцы стабильная, чуть больше 3 тыс. рублей. Частенько я думал либо бросить работу, либо переехать в Минск, но не определился. Пока решил: до конца этого года оставлю все как есть, потом будет видно.

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