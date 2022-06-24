Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по центрам логистики оккупантов

Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по центрам логистики оккупантов1
- 24.06.2022, 10:30
- 1,712
В результате атаки был поражен склад боеприпасов и другие важные цели.
23 июня украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удар по российским оккупантам. Об этом сообщил пресс-центр Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины 24 июня в Telegram.
"23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики. На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, 30 боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники", – говорится в сообщении.