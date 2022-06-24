Белорусский кикбоксер продает медаль с чемпионата мира, чтобы помочь украинцам 24.06.2022, 10:32

Иван Ганин

В качества бонуса он пообещал покупателю интересную историю про белорусских чиновников.

Победитель Кубка мира по кикбоксингу и серебряный призёр чемпионата мира по кикбоксингу Иван Ганин выставил на аукцион свою медаль с ЧМ. На мировых состязаниях 2017 года Ганин стал вторым.

"Она мне очень дорога как память. Но сейчас спорт далеко не на первом месте в жизни", — объяснил свой поступок спортсмен. В качества бонуса он пообещал покупателю интересную историю про белорусских чиновников. История напрямую связана с вручением серебряной медали ЧМ.

Вырученные средства он собирается передать в фонды помощи Украине.

"Надеюсь, вырученных денег хватит, чтобы купить каску и / или бронежилет, тем самым сохранив жизнь бойца. Ведь защищают Украину сейчас самые лучшие люди", — говорит Ганин. Поучаствовать в аукционе можно здесь.

В 2020 году Ганин поддержал протесты, выступал против насилия силовиков. Был задержан, осужден на 10 суток. После выхода из Жодинской тюрьмы рассказывал о "коридоре издевательств" и побоях.

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