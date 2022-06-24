Задача с тремя неизвестными: почему в Беларуси не хватает денег на пенсии 22 24.06.2022, 10:48

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Для мужчин повышать дальше возраст уже невозможно.

В Беларуси вновь заговорили о «пенсионной реформе». В частности, обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста для женщин и увеличение выплат в ФСЗН самих работников. Однако похоже, что власти на реальные реформы пока идти не готовы, сообщает «Белсат».

Тема пенсионной реформы возникла с подачи публикации на портале Zerkalo. В ней сообщалось, что с предложением в очередной раз повысить пенсионный возраст выступила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич. По информации портала, в бизнес-союзе считают, что возраст выхода на заслуженный отдых для женщин нужно постепенно поднять до 63 лет и заметно поднять размер отчислений в ФСЗН самих работников. Тогда как для нанимателей – снизить.

Однако в самом союзе в разговоре с корреспондентом «Белсата» сообщили об ошибочности поданной СМИ информации. В БСПН отметили, что союз никуда никаких предложений по пенсионной реформе не направлял. Своими мыслями о том, что делать с пенсионной системой в Беларуси, глава объединения Жанна Тарасевич поделилась в разговоре с изданием MyFin. В ходе интервью она рассказала о предложениях, которые бизнес-союз передавал беларусским чиновникам еще около десяти лет назад. Речь шла о том, что отсутствие предлагаемых реформ грозит очередным увеличением пенсионного возраста.

Что предлагает союз

В Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, в частности, предлагали сохранить действующую солидарную пенсионную систему, разделив ее на три уровня:

1. Солидарно-распределительный уровень. Каждый работник вне зависимости от статуса (самозанятый, индивидуальный предприниматель, наемный работник) должен участвовать в пенсионной системе и отчислять минимальный взнос в зависимости от минимальной зарплаты (МЗП).

2. Условно-накопительный уровень. При нем размер будущей пенсии людей, которые получают больше МЗП, будет зависеть от размера зарплаты работника. Тогда у них будет мотивация участвовать в пенсионной системе, поскольку пока размер пенсии не очень сильно зависит от уровня зарплаты. Кроме того, работник будет заинтересован в том, чтобы не получать зарплату в конверте.

«Этот уровень будет дифференцировать мою пенсию: чем больше я заработаю, тем в старости я буду большую получать пенсию», – комментируют свое предложение в бизнес-союзе.

БСПН также считает, что стоит выравнивать долю отчислений от работников и работодателей, придя постепенно от сегодняшних 1 % и 34 % к соотношению 50/50.

3. Накопительный уровень предполагает, что работник дополнительно и добровольно отчисляет деньги на свою будущую пенсию.

Белорусы будут заинтересованы не получать пенсию по достижении определенного возраста, а продолжать работать, и в итоге увеличить ее размер.

Последнее уже реализуется. Кроме того, с 2023 года самозанятые будут платить 10 % от своей выручки, которые будут делиться между налоговыми органами и фондом социальной защиты населения (ФСЗН). Благодаря этому они смогут рассчитывать на пенсию по возрасту, а не на социальную пенсию в размере примерно 150 рублей.

«Откуда будут браться пенсии?»

10 лет назад БСПН имени Кунявского направил свои предложения в Министерство труда и соцзащиты, профсоюзы и другие заинтересованные органы, но тогда бизнесу-союзу ответили, что «это рано». Затем было принято решение об увеличении пенсионного возраста: с 55 до 58 у женщин и с 60 до 63 у мужчин.

«Вопрос о том, будем ли мы возвращаться к пенсионной реформе, достаточно серьезный. Он и социальный, и политический. Это снова нужно создавать рабочую группу, это снова нужно считать, снова нужно искать время», – заявили в союзе.

В БСПН отметили, что уже сейчас Фонду соцзащиты не хватает денег для всех выплат и он вынужден брать их из республиканского бюджета. При этом есть большая вероятность снижения как налоговых поступлений, так и доли трудоспособного населения.

«У нас демография уменьшается. Мы постоянно минусуем. Если у нас часть людей уехала за границу и сегодня не платят пенсионные отчисления, то откуда будут браться пенсии?» – заявили в бизнес-союзе.

В такой ситуации предстоит либо уменьшать размер пенсионных выплат, либо увеличивать нагрузку на нанимателя, который и так уже неконкурентноспособен, либо опять приходить к повышению пенсионного возраста, в частности, уравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. Последнее может быть вынужденным вариантом решения вопроса, заявили в БСПН имени Кунявского.

«По крайней мере, мы должны начинать дискуссию, что делать с нашей пенсионной реформой. Кто завтра наших пенсионеров обеспечит пенсиями? Как нашим нанимателям обеспечить конкурентоспособность? Каким образом решить два этих нерешаемых вопроса, чтобы и пенсии увеличились, и нагрузка на нанимателя не выросла. При том, что трудоспособное население у нас сокращается. Это задача с тремя неизвестными», – заявили в организации.

Полмиллиарда рублей дотаций

О том, что Фонд социальной защиты населения Беларуси испытывает определенные трудности, свидетельствует и последняя статистика самого ФСЗН.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Агата Квятковская / Белсат

Формально в январе-мае 2022 года бюджет фонда был исполнен с профицитом: доходы превысили расходы на Br 302,5 млн.

Однако доходы ФСЗН помогли сформировать вливания из республиканского бюджета в размере Br 510,3 млн. Без этих средств бюджет фонда был бы дефицитным в размере Br 207,8 млн.

«Для мужчин повышать дальше возраст уже невозможно»

В комментарии «Белсату» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина, отметила, что предложения по повышению пенсионного возраста являются крайне непопулярными среди населения, поскольку ухудшают условия жизни.

«С другой стороны с учетом текущих реалий, экономических проблем бюджета и ФСЗН, с учетом старения населения, скорее всего, мы к этому [повышению пенсионного возраста. – Ред. Belsat.eu] придем. Вопрос – когда: через год, через два либо через пять», – отметила экономист.

Анастасия Лузгина напомнила, что продолжительность жизни женщин в Беларуси больше, чем для мужчин. Согласно данным Минздрава по состоянию на сентябрь 2020 года, у женщин она составляет 78 лет, у мужчин – 64 года.

«Для мужчин повышать дальше возраст уже невозможно, потому что средняя продолжительность жизни и так практически равна возрасту выхода на пенсию. Женщины же живут дольше, при этом выходят на пенсию в 58 лет. Поэтому я думаю, что это будет реализовываться», – подчеркнула эксперт.

Лучше пока не придумали

Важным моментом, по мнению Анастасии Лузгиной, может стать и дифференциация пенсионных выплат между работодателем и работником. При этом экономист выступает именно за «введение элементов накопительной пенсии, потому что ничего лучше пока мировой опыт не придумал».

По словам собеседницы, именно накопительный элемент позволяется сохранить уровень жизни для тех людей, которые получают высокие зарплаты, и при их выходе на пенсию. Однако такая реформа – «это не быстрое дело, это долгий период времени».

«Это достаточно сложный процесс. Его нужно было начинать не сейчас и даже не вчера, а лет 10-15 назад. Но у нас до сих пор сохраняется распределительная система, которая на сегодняшний день показывает неэффективность», – подчеркнула экономист.

Анастасия Лузгина заявила, что повышение пенсионного возраста – это техническая мера, а пенсионной системе уже давно нужны качественные изменения. Да и бесконечно повышать пенсионный возраст не получится, добавила эксперт.

При этом, что касается частной накопительной системы, в свете сегодняшней экономической и политической ситуации риски осуществления долгосрочных вложений очень высокие. Поэтому частные пенсионные накопления пока не будут популярны из-за высоких рисков, считает экономист.

По мнению Анастасии Лузгиной, необходимо создавать государственные накопительные фонды, которые будут гарантированно проводить постоянную индексацию накоплений. При этом эти средства должны быть отделены от текущих выплат пенсий ФСЗН и должны откладываться для тех людей, кто уже перешел на накопительный элемент. Правда, в этом случае уменьшается количество средств, которые есть в распоряжении на сегодняшний день, что «тоже проблематично с учетом все той же экономической и политической ситуации».

А что у соседей?

Из пяти стран-соседей Беларуси пенсионный возраст на сегодня повышают сразу три. И лишь Россия по этому показателю пока отстает от нашей страны.

В Латвии и для мужчин, и для женщин пенсионный возраст составляет 64 года и 3 месяца. К 2025 году он должен увеличиться до 65 лет.

В Литве сейчас мужчины выходят на пенсию в 64 года и 4 месяца, женщины – в 63 года и 8 месяцев. В 2025 году их пенсионный возраст сравняется и составит 65 лет.

В Польше мужчины выходят на пенсию в 65, женщины – в 60. Еще пять лет назад в соседней стране пенсионный возраст составлял 67 лет для всех, но потом его уменьшили.

В России мужчины выходят на пенсию в 61,5 года, женщины – в 56,5 лет. К 2028 году эти показатели должны составить 65 и 60 лет соответственно.

В Украине выйти на пенсию в 60 лет могут мужчины и женщины, у которых есть 29 лет страхового стажа. У кого стаж от 19 до 29 лет, то в 63 года, а если только 19 лет, то в 65 лет. В 2028 году им нужно будет 35 лет официального трудоустройства для выхода на пенсию в 60 лет.

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