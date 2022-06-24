Эксперты ISW оценили вероятность наступления армии Лукашенко на Украину 7 24.06.2022, 11:05

7,400

Диктатор может получить неожиданные «внутренние последствия».

Насколько вероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ?

Об этом говорится в сводке Института ведения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Беларусь и Российская Федерация сохраняют тесное военное сотрудничество, но учения белорусских военных, вероятно, частично направлены на то, чтобы угрожать Украине.

"Эти учения, несомненно, имеют целью создавать и угрожать украинским пограничным районам, но вряд ли предупреждают о реальном участии в боевых действиях", - говорится в выводах ISW.

Аналитики подчеркнули, что самопровозглашенный правитель Беларуси Лукашенко, не способен позволить себе привлечь и так ограниченные военные ресурсы к войне из-за "внутренних последствий".

Аналитики добавили, что белорусские силы без поддержки вряд ли будут эффективными, а Россия не имеет резервов, необходимых для нового наступления на Киев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».