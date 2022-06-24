Сверхновый «завет» 2 Владимир Бекиш, «Радио Свобода»

24.06.2022, 11:18

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Владимир Бекиш

Россия идет в никуда.

Христиане знают, что сначала явился миру Ветхий Завет. Он был дан людям как путь к спасению, определял ценности и принципы, которым должно следовать. Потом люди познали и Новый Завет, который разъяснял, определял и направлял. Как видится мне, в ближайшее время человечеству будет явлено нечто вроде Сверхнового Завета, и изойдет он из России, от великих правителей сегодняшнего дня.

Этот Сверхновый будет указывать, как жить России и россиянам дальше. И будет объявлено: собственно, единственное, что есть общего у русских людей и остального человечества, – лишь то, что у тех и у других по две ноги и две руки. И будет сказано: если разобраться в истории, то уж если не весь мир, то большая его часть произошла от россиян. Владимир Путин недавно сообщил: "Эпизод истории России с призванием на княжение варяга Рюрика не означает, что верна норманнская теория образования российского государства, к этому моменту квазигосударственные структуры уже существовали на территории России, а сам Рюрик, вероятно, имел славянские корни". А вот путинская сентенция про Украину: "Сначала большевики хотели включить Донбасс в состав России, но затем передумали… Перерешили – создали страну, которой никогда раньше не существовало... Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить".

Это все вполне гармонично дополняется переводом взгляда с южных окраин великой России на ее северные пределы. Снова – словами президента "ракетно-ядерной": "Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал. Все Приладожье, там, где сегодня Петербург основан. Возвращал и укреплял – вот что он делал. ...И когда Петр I сделал столицей Санкт-Петербург, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении".

Что в итоге? Все земли вокруг нынешней России (причем "вокруг" означает без ограничений вообще) – это все русское. Значит, правильно сказал президент: "Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять". Так что будьте готовы: Украиной дело не закончится, Россия примется "возвращать и укреплять" все дальше и все больше… Тем более что это уже не просто слова одного только президента Путина. Вот его ближайший соратник и проводник политики России в мире Сергей Лавров поведал: "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене". Вы поняли теперь, какова на самом деле цель "спецоперации"?!

Ну, а уж если смотреть вперед, то первое, что мы увидим там, впереди, – аналог жизни этой самой страны тому, как жилось ей несколько десятилетий назад. Когда главной идеей существования общества был лозунг: "Мы не такие! Нам "ихнего" ничего не надо! Жили без этого, и легко проживем, зато с гордостью и не сгибаясь!" Все это уже видели: без "Макдоналдса" (с нашей картошкой, ура, Россия!), с исконно русским автомобилем (без подушки безопасности и с ручной коробкой передач), с исконно русским самолетом (плевать на первый класс и горячие обеды!).

Ну и далее – все в том же ключе. "Россия не исполняет решений Европейского суда по правам человека, в частности, не будет исполнять решение суда по жалобам НКО-"иноагентов" (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков), потому что уникальной и по-настоящему суверенной стране никакие иностранные суды не указ! Россия гордо вышла из Совета государств Балтийского моря, избавилась от Болонской системы образования, отправила в помойку "Евровидение" ("Я думаю, что настало время организовать свой международный конкурс, на котором будут петь только на русском языке", – считает певица Лариса Долина).

Что же еще войдет в русский Сверхновый Завет? Конечно, исключительно российское кино. Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать Евразийскую премию в качестве аналога "Оскару": "Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность". Идем дальше: "Кабмин согласился с предложением МИД России о выходе РФ из Всемирной туристской организации" (премьер-министр России Михаил Мишустин). И это тоже абсолютно в духе укрепления истинно российских ценностей. "Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами" (вице-спикер Государственной думы Петр Толстой). Его начальник Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос о выходе России из МВФ. И к этому добавлю еще одно откровение российских вершителей судеб человечества:

"Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным" (глава СВР Сергей Нарышкин<./B>). А также ключевое заявление Путина: "Я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?"

Вот, собственно, туда и идет Россия – в никуда, объясняя всем вокруг, что она проживет без всех вокруг вообще. А вот мир без нее никак не проживет...

Владимир Бекиш, «Радио Свобода»

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