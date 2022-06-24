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ФИФА внесла важные изменения в регламент ЧМ-2022

  • 24.06.2022, 11:20
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ФИФА внесла важные изменения в регламент ЧМ-2022

Что изменится?

На чемпионате мира по футболу в Катаре команды-участники смогут внести в заявку 26 игроков вместо привычных 23. Такое решение приняли в Международной федерации футбола.

Кроме того, разрешили увеличить и максимальное количество игроков в предварительной заявке. Теперь сборные могут внести туда 55 человек вместо 35, как было ранее. При этом сформировать окончательный список футболистов для поездки в Катар команды должны не позднее 13 ноября.

На скамейке запасных во время матча могут находиться не более 26 человек: 15 игроков и 11 членов персонала, из которых как минимум один должен быть врачом.

Напомним, что ранее подобные изменения на Евро-2020 внесли в УЕФА. Увеличение количества игроков в заявке связано с плотным графиком следующего сезона, а также с пандемией коронавируса.

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