Появилось первое видео с места подрыва самого известного коллаборанта в Херсоне 3 24.06.2022, 11:31

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В момент взрыва его машина находилась возле подъезда.

В соцсетях появилось первое видео с места подрыва во временно подконтрольном РФ Херсоне автомобиля, в котором находился прокремлевский коллаборант Дмитрий Савлученко.

Согласно последним данным, в результате полученных ранений пособник оккупантов скончался на месте происшествия.

На обнародованных кадрах видно, что в момент взрыва его машина находилась возле подъезда многоквартирного дома в одном из дворов города.

После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».

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