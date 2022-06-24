Белорусские водители напились кваса, безалкогольного пива и кефира: что показал алкотестер? 6 24.06.2022, 11:32

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Интересный эксперимент.

В летнюю жару так и хочется выпить чего-нибудь прохладительного! Вкусы у всех различаются, но у водителей на отдыхе в ход часто идут квас или безалкогольное пиво. Так ли безопасно пить их на самом деле? Проверим это на практике, а заодно в компанию к ним добавим кефир – напиток во многом более самостоятельный, но не менее окруженный мифами, пишет abw.by.

Так, на столе в качестве испытуемых появились: две упаковки кефира от разных производителей, два вида кваса из магазина, квас разливной и самодельный, а также две банки безалкогольного пива.

На кефире никакой информации о возможном опьянении по понятным причинам нет. Зато о пусть и небольшом, но все же содержании алкоголя сообщают этикетки кваса и безалкогольного пива. Для тех, кто не привык вчитываться в мелкий шрифт, отметим: крепость пива не превышает 0,5%, в то время как в квасе этот показатель больше в два раза – предельное содержание спирта отмечено на уровне не более 1,2%.

На этикете разливного кваса информации об этом нет вовсе, но показатель должен быть тем же. Самый загадочный участник тестирования – квас из смеси для самостоятельного приготовления.

Опьянеть все-таки можно?

Начинаем с разливного кваса. Один литр выпивается за 15 минут – жажда ушла, но появилось чувство будто бы мимолётного опьянения. Показалось? При весе около 100 кг через 8 минут после последнего глотка алкотестер показал 0,04 промилле. Это явно не тот показатель, о котором стоит беспокоиться.

Следующий квас уже из магазина. В отличие от разливного здесь на честный литр рассчитывать не приходится, поэтому будем тестировать оптимизированные 0,9 л. Справляемся с таким объемом за 13 минут. Ощущения совпадают с таковыми у предыдущего участника теста: едва уловимое чувство расслабления присутствует. "Продуваемся" спустя минуту после последнего глотка – при весе порядка 88 кг алкотестер показывает 0,18 промилле!

За руль садиться уже опасно? Вовсе нет. Повторный замер спустя 10 минут показывает результат, стремящийся к нулю, – все те же 0,04 промилле. Еще не честный "ноль", но не стоит забывать о погрешности прибора. Да и ощущения самые что ни есть трезвые.

На очереди еще один квас в бутылке из магазина. Меняем испытуемого – теперь выпить литр кваса предстоит девушке весом 55 кг. Осилить такое количество напитка оказывается задачей не из легких, но все же с литром удается расправиться за 17 минут. Замер спустя минуту показывает 0,09 промилле, спустя 10 минут – уже 0,05, а по истечении неполного получаса получаем уверенные 0,00 промилле.

Выходит, даже с учетом меньшего веса опьянение, пусть и условное, оказалось меньше, чем с предыдущим участником. Но стоит понимать, что крепость 1,2% – это предельное значение для кваса, от производителя к производителю реальные значения могут отличаться.

Теперь – самый загадочный участник эксперимента. Производитель смеси для приготовления кваса предупреждает, что четкое следование инструкции может привести к крепости 2-3%! Изюм в нашем образце отсутствует, да и за самим процессом приготовления мы не следили. Пусть это будет "темная лошадка", которую водителю на самом деле могли бы предложить где-нибудь в гостях.

Квас заметно отличается от заводских образцов. Слегка мутный и со слоем осадка, он пахнет скорее как брага с довольно ярким ароматом хлеба. На "заводские" квасы вкус похож отдаленно, но в качестве летнего освежающего напитка вполне неплох. С неполным литром расправляемся за 4 минуты: после сильногазированных квасов этот вариант пьется заметно легче. Не ждем ни минуты и дуем в "трубочку" – 0,46 промилле!

Но все это на деле не так страшно, поскольку спустя 5 минут алкотестер показывает уже куда более совпадающие с реальностью 0,08 промилле. Ощущения и вовсе говорят об обратном: никакого намека на опьянение нет и в помине, а организм тревожит разве что ощущение проглоченной бочки с квасом.

С безалкогольным пивом все еще проще. Две банки пива, выпитые за 15 минут, показали все те же магические 0,04 промилле. Спустя 20 минут – абсолютный ноль. Учитывая, что предельное содержание в нем алкоголя еще меньше, чем в квасе, пить его можно безо всяких опасений. Наконец, кефир. Несмотря на все мифы, алкотестер показал уверенные нули – за руль можно садиться смело.

Наш вердикт

И кефир, и безалкогольное пиво, и квас – напитки, в общем-то, безопасные для водителей. Наибольшую опасность представляет собой разве что квас, но будем честны: для получения сколь-либо ощутимого опьянения и запретных 0,30 промилле на алкотестере необходимо выпить количество кваса, заметно превышающее разумные пределы. А если уж безалкогольное пиво или квас "ударили" в голову, достаточно подождать порядка 20 минут, чтобы исключить все возможные проблемы наверняка.

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