Ситуация на фронтах в Украине: актуальная карта боевых действий

Ситуация на фронтах в Украине: актуальная карта боевых действий1
- 24.06.2022, 11:50
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Самая сложная ситуация - на Донбассе.
Украина уже четыре месяца сдержит российскую военную агрессию и пытается отбросить врага. Согласно обновленной карте боевых действий, ситуация на фронтах достаточно сложная.
Об этом сообщает DeepStateMap.
По данным карты, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, чтобы вернуться к предыдущим позициям.
Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российская армия наступает вблизи Лисичанска и пытается заблокировать украинских защитников. Тяжелые бои идут также в районе Северодонецка и в направлении Славянска.
На юге продолжается постепенное наступление ВСУ. Защитники имеют успехи в направлении временно оккупированного Херсона.