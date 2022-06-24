Беларусь ждет дефицит автомобилей 2 24.06.2022, 12:07

3,010

Эксперты рассказали, когда он наступит.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) прокомментировала ситуацию с ценами на рынке новых автомобилей и ее последствия, сообщает officelife.media.

БАА напомнила, что доминирующее положение на белорусском авторынке занимают легковые автомобили, ввозимые из России. Уровень розничных цен на них формируется двумя факторами: ценой российского экспортера для Беларуси и курсом российского рубля по отношению к белорусскому. Вклад этих факторов в уровень конечных цен изменился в последние месяцы.

Для конца второго квартала характерна не только стабилизация цен поставщиков, но и достаточно ощутимая дефляция в отрасли, которая является следствием низкого спроса на новые легковые автомобили, объясняет председатель правления БАА Сергей Варивода.

Сейчас основным фактором, оказывающим давление на цены российского импорта, является валютный курс. Укрепление российского рубля к белорусскому с начала года уже превысило 38%. И, к сожалению, эффект переноса текущего валютного курса в цены импортируемых из России автомобилей еще не завершен.

В такой ситуации в наиболее выгодном положении оказались автодилеры, которые продают машины, ввозимые из-за пределов ЕАЭС.

Не исключено, что во втором полугодии существенным фактором давления на уровень цен может стать дефицит новых легковых автомобилей.

Эффективным решением ограничения роста цен на новые легковые машины может стать возврат к прямому импорту автомобилей белорусскими импортерами непосредственно от зарубежных производителей из-за пределов ЕАЭС. Однако это потребует принятия решений в сфере оценки соответствия на национальном уровне, считают в БАА.

Ранее сообщалось, что белорусский рынок новых легковых автомобилей в мае сократился на треть по отношению к апрелю. А в сравнении с маем 2021 года — упал на 83%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».