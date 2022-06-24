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Политзаключенному Андрею Почобуту не передают письма от сына, так как они на польском языке

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  • 24.06.2022, 12:31
Политзаключенному Андрею Почобуту не передают письма от сына, так как они на польском языке

Письма журналиста на свободу также подвергают беспощадной цензуре.

Политзаключенному Андрею Почобуту не передают письма от сына, так как они на польском языке. По словам жены Андрея — Оксаны Почобут, цензуру не проходят, прежде всего, письма от Ярека — 12-летнего сына журналиста, который пишет отцу на польском языке, сообщает «Польское радио».

«Он не прошел цензуру» — с такой информацией вернулось письмо, в котором сын описал конец учебного года.

Оксана Почобут подчеркнула, что письма, которые Почобут писал сыну, также подвергались беспощадной цензуре в тюрьме: «Ему вернули три письма, написанные по-польски Яреку. Видимо, так ему показывают, как в Беларуси борются с поляками, даже когда они сидят в тюрьме».

Отметим, что в правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Беларуси не прописано, на каком языке можно или нельзя писать письма заключенным.

Андрей Почобут — журналист, активист Союза поляков в Беларуси. С 2006 года — корреспондент крупного польского издания «Gazeta Wyborcza» в Беларуси.

За общественно-политическую и журналистскую деятельность Андрея Почобута неоднократно задерживали, наказывали штрафами, арестами.

Последний раз журналист был задержан 25 марта 2021 года в своем доме в Гродно после обыска. Почобута обвиняют по ст. 130 УК РБ.

Правозащитники признали Почобута политзаключенным.

Теперь написать письмо Андрею можно по адресу:

СИЗО № 1, ул. Володарского, д. 2, 220030, г. Минск.

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