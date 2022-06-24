Политзаключенному Андрею Почобуту не передают письма от сына, так как они на польском языке 2 24.06.2022, 12:31

Письма журналиста на свободу также подвергают беспощадной цензуре.

Политзаключенному Андрею Почобуту не передают письма от сына, так как они на польском языке. По словам жены Андрея — Оксаны Почобут, цензуру не проходят, прежде всего, письма от Ярека — 12-летнего сына журналиста, который пишет отцу на польском языке, сообщает «Польское радио».

«Он не прошел цензуру» — с такой информацией вернулось письмо, в котором сын описал конец учебного года.

Оксана Почобут подчеркнула, что письма, которые Почобут писал сыну, также подвергались беспощадной цензуре в тюрьме: «Ему вернули три письма, написанные по-польски Яреку. Видимо, так ему показывают, как в Беларуси борются с поляками, даже когда они сидят в тюрьме».

Отметим, что в правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Беларуси не прописано, на каком языке можно или нельзя писать письма заключенным.

Андрей Почобут — журналист, активист Союза поляков в Беларуси. С 2006 года — корреспондент крупного польского издания «Gazeta Wyborcza» в Беларуси.

За общественно-политическую и журналистскую деятельность Андрея Почобута неоднократно задерживали, наказывали штрафами, арестами.

Последний раз журналист был задержан 25 марта 2021 года в своем доме в Гродно после обыска. Почобута обвиняют по ст. 130 УК РБ.

Правозащитники признали Почобута политзаключенным.

Теперь написать письмо Андрею можно по адресу:

СИЗО № 1, ул. Володарского, д. 2, 220030, г. Минск.

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