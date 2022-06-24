Мост - не главное: военный эксперт назвал еще одну цель ВСУ в Крыму

Мост - не главное: военный эксперт назвал еще одну цель ВСУ в Крыму8
- 24.06.2022, 12:34
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Она попадает в зону действия ракетных комплексов «Гарпун».
Украинские Вооруженные силы могут ударить по Крымскому мосту и Черноморскому флоту РФ, расположенному в бухте оккупированного Севастополя. Целесообразность этого будет рассматривать Генеральный штаб.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем канале на Youtube.
Он отметил, что Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун".
"Я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение – в Севастополе, или на рейде, или на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт и подводных лодок", - пояснил он.
Эксперт отмечает, что в надводном положении они загружаются ракетами возле открытых пирсов, не заходя в грот, а затем вражеские ракеты убивают украинских граждан.
"Пусть хотя бы пойдут на загрузку этих ракет в Новороссийск. Туда мы, к сожалению, не достаем, хотя, возможно, пока", - добавил он.
Как сообщалось, американские реактивные системы HIMARS способны поражать цели до 70-80 километров. В частности, зона поражения охватывает оккупированный Змеиный остров при условии их размещения в Одесской области.