«Мы фиксировали белорусских милиционеров и КГБ-шников, которые бегали по Черниговщине» 6 24.06.2022, 12:40

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Это уже факт.

Эксперты уже давно говорят о вероятности угрозы наступления армии Лукашенко на Украину. Однако международное разведывательное сообщество InformNapalm уже зафиксировало участие белорусских военных в войне на стороне России.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. Он также добавил, что в Черниговской области фиксировали белорусских полицейских и офицеров КГБ.

По его словам, сейчас нет независимых вооруженных сил и КГБ в Беларуси. Дело в том, что 80% офицеров-выпускников КГБ Беларуси – выпускники академии ФСБ России.

Кроме этого, большинство генералов, полковников, подполковников прошло обучение в высших военных вузах.

«Мы фиксировали белорусских полицейских и КГБ-шников, которые бегали по Черниговщине. И это уже факт», – подчеркнул Макарук.

Об этом уже говорили и украинские чиновники. Более того, расследователи InformNapalm фиксировали белорусскую форму в подбитых машинах 24 – 25 февраля.

«И еще одно. Последние полгода к белорусским бригадам присоединяются так называемые советники. Однако по факту, это российские кураторы, которые будут говорить, какие отдавать приказы», – добавил расследователь.

Вероятность нападения со стороны Беларуси

Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение. С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны.

По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.

Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению оккупантов с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья. Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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