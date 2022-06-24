Ученые выяснили, почему некоторые люди слышат голоса «с того света» 8 24.06.2022, 12:45

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Результаты исследования назвали поразительными.

Ученые провели эксперимент, благодаря которому смогли приблизиться к ответу на вопрос о том, почему некоторые люди слышат голоса мертвых. По словам авторов исследования, результаты которого были опубликованы в 2021 году, данная предрасположенность сильнее проявляется у самопровозглашенных яснослышащих медиумов, нежели у населения в целом. Исследование опубликовано в журнале Mental Health, Religion and Culture.

Психолог Питер Мозли из Нортумбрийского университета в Великобритании пояснил, что спиритуалисты сообщают о переживаниях, которые, как правило, являются положительными. При этом они возникают в раннем возрасте, а впоследствии у человека появляется возможность их контролировать. Совместно со специалистами Даремского университета в Великобритании эксперт нанял и опросил 65 яснослышащих медиумов и 143 представителей обычного населения, выбранных через социальные сети. Целью исследования было определить, что отличает спиритуалистов от людей, которые не сообщают о том, что «слышат» голоса мертвых. Результаты опроса ученые назвали поразительными.

«В целом 44,6% спиритуалистов сообщили, что слышат голоса почти каждый день, а около 80% заявили, что этот опыт является частью их повседневной жизни. И хотя большинство заявили, что слышат голоса внутри своей головы, 31,7% сообщили, что они были и внешними», - рассказали авторы эксперимента.

Спиритуалисты говорили о гораздо большей вере в паранормальные явления и были менее склонны заботиться о том, что другие люди думают о них. Они рассказали, что первый опыт получили в молодом возрасте и заявили, что это был «высокий уровень поглощения». Кроме того, эти люди сообщили, что были более склонны к галлюцинациям. Обычно они не слышали о спиритуализме до своего опыта, а наткнулись на него, когда искали ответы.

«Для наших участников принципы спиритуализма, кажется, имеют смысл, как в необычных детских переживаниях, так и в частых слуховых феноменах, которые они испытывают в качестве практикующих медиумов. Но все эти переживания могут быть результатом наличия определенных склонностей или ранних способностей, а не просто веры в возможность контакта с мертвыми, если приложить достаточно усилий», - заявили ученые.

Авторы исследования намерены продолжить работу в данном направлении. Будущие эксперименты будут направлены на изучение различных культурных контекстов, чтобы лучше понять взаимосвязь между поглощением, верой и странным, духовным опытом призраков, нашептывающих человеку что-то на ухо.

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