В Зимбабве разгорелся коррупционный скандал вокруг закупки белорусских пожарных машин

В Зимбабве разгорелся коррупционный скандал вокруг закупки белорусских пожарных машин2
- 24.06.2022, 13:00
- 2,320
Сделку называют сомнительной.
Закупка пожарной техники из Беларуси вызвала скандал в Зимбабве. Сделку называют сомнительной, а ее стоимость завышенной. По этому поводу представителю Министерства по делам местного самоуправления пришлось оправдываться в парламенте, сообщает New Zimbabwe.
Министерство по делам местного самоуправления обязало местные общины заплатить за пожарные машины, назвав стоимость каждой из машин в 464 тысяч долларов. Критики считают, что стоимость техники значительно завышена, и обвиняют министра местного самоуправления Джули Мойо в попытке обойти систему публичных торгов.
Всего министерство хочет приобрести 70 пожарных машин на сумму 32 миллиона долларов. Как сообщает издание Zimlive, машины планируется закупить у белорусской компании, которой владеет Александр Зингман, почетный консул Зимбабве в Беларуси.
Александр Зингман ведет активную бизнес-деятельность в Африке, занимается поставками сельскохозяйственной и промышленной техники. Вместе с сыном Виктора Шеймана Сергеем его называют бенефициаром бизнеса по добыче золота в Зимбабве. В прошлом году Зингман передал Зимбабве противопожарную технику из Беларуси.