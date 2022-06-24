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В Зимбабве разгорелся коррупционный скандал вокруг закупки белорусских пожарных машин

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  • 24.06.2022, 13:00
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В Зимбабве разгорелся коррупционный скандал вокруг закупки белорусских пожарных машин

Сделку называют сомнительной.

Закупка пожарной техники из Беларуси вызвала скандал в Зимбабве. Сделку называют сомнительной, а ее стоимость завышенной. По этому поводу представителю Министерства по делам местного самоуправления пришлось оправдываться в парламенте, сообщает New Zimbabwe.

Министерство по делам местного самоуправления обязало местные общины заплатить за пожарные машины, назвав стоимость каждой из машин в 464 тысяч долларов. Критики считают, что стоимость техники значительно завышена, и обвиняют министра местного самоуправления Джули Мойо в попытке обойти систему публичных торгов.

Всего министерство хочет приобрести 70 пожарных машин на сумму 32 миллиона долларов. Как сообщает издание Zimlive, машины планируется закупить у белорусской компании, которой владеет Александр Зингман, почетный консул Зимбабве в Беларуси.

Александр Зингман ведет активную бизнес-деятельность в Африке, занимается поставками сельскохозяйственной и промышленной техники. Вместе с сыном Виктора Шеймана Сергеем его называют бенефициаром бизнеса по добыче золота в Зимбабве. В прошлом году Зингман передал Зимбабве противопожарную технику из Беларуси.

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