В Зимбабве разгорелся коррупционный скандал вокруг закупки белорусских пожарных машин 2 24.06.2022, 13:00

2,320

Сделку называют сомнительной.

Закупка пожарной техники из Беларуси вызвала скандал в Зимбабве. Сделку называют сомнительной, а ее стоимость завышенной. По этому поводу представителю Министерства по делам местного самоуправления пришлось оправдываться в парламенте, сообщает New Zimbabwe.

Министерство по делам местного самоуправления обязало местные общины заплатить за пожарные машины, назвав стоимость каждой из машин в 464 тысяч долларов. Критики считают, что стоимость техники значительно завышена, и обвиняют министра местного самоуправления Джули Мойо в попытке обойти систему публичных торгов.

Всего министерство хочет приобрести 70 пожарных машин на сумму 32 миллиона долларов. Как сообщает издание Zimlive, машины планируется закупить у белорусской компании, которой владеет Александр Зингман, почетный консул Зимбабве в Беларуси.

Александр Зингман ведет активную бизнес-деятельность в Африке, занимается поставками сельскохозяйственной и промышленной техники. Вместе с сыном Виктора Шеймана Сергеем его называют бенефициаром бизнеса по добыче золота в Зимбабве. В прошлом году Зингман передал Зимбабве противопожарную технику из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».