Украинские защитники дали жестокий бой оккупантам перед отходом из Северодонецка

Украинские защитники дали жестокий бой оккупантам перед отходом из Северодонецка1
- 24.06.2022, 13:13
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Появилось видео, снятое добровольцем Интернационального легиона.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал в социальных сетях видео последних боев за Северодонецк в промзоне города.
Видео было снято бойцом Интернационального легиона. Еще в начале июня сообщалось, что бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк.
На кадрах слышны мощные взрывы и много автоматных очередей. Известно, что украинские защитники в Северодонецке сражаются с оккупантами буквально за каждый клочок земли.
ВСУ отошли от Северодонецка
Сергей Гайдай с утра 24 июня сообщил, что украинские военные в Северодонецке уже получили приказ отойти на новые позиции и укрепленные районы, откуда будут вести дальнейшие боевые действия. Гайдай объяснил, что ВСУ нет смысла быть на разбитых позициях. Глава Луганской области информировал, что в Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения.