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«Каждый забирал все, что мог»: оккупант описал масштабы мародерства армии РФ

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  • 24.06.2022, 13:04
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«Каждый забирал все, что мог»: оккупант описал масштабы мародерства армии РФ

Аудио.

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал о масштабах мародерства на захваченных территориях Украины. Дома мирных жителей грабят не только солдаты, но и командиры.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский военный хвастался, что вынес из украинского дома новый телевизор. Вместе с обычными солдатами также мародерили и их командиры

"Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал все, что мог. Я когда зашел, он в коробке стоял. Коробку открыл - нифига себе! Я его достал и ушел. Там все перлы, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего", - сказал он.

По словам оккупанта, телевизор, который он украл, это лишь "капля в море" по сравнению с тем, что выносят из домов украинцев российские боевики.

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