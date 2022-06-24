Белорусские власти запаниковали из-за дефицита медиков 2 24.06.2022, 13:20

2,672

Что планируют делать для решения проблемы?

В правительстве признали наличие в Беларуси острую проблему с кадрами в здравоохранении. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал сегодня в «палатке», как чиновники намерены решать проблему, сообщает zerkalo.io.

Напомним, в Беларуси продолжает расти дефицит врачей и медсестер.

— Для решения сохраняющей остроту кадровой проблемы правительством совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом принимаются дополнительные меры по обеспечению учреждений здравоохранения медицинским персоналом, — заявил Игорь Петришенко. — В 2021 году организациями здравоохранения на первые рабочие места прибыло 5356 врачей, также 3684 специалиста со средним медицинским образованием.

По его словам, в первую очередь стараются укомплектовать специалистами амбулаторно-поликлинические службы, отделения анестезиологии и реанимации, службы скорой медпомощи и организации здравоохранения, которые обслуживают сельское население.

Чиновники рассчитывают как минимум частично решить проблему за счет увеличения бюджетных мест в учебные заведения по медицинским специальностям.

— В 2021—2022 учебном году план приема в медицинские университеты увеличен на 160 мест, а в медицинские колледжи — на 300 мест. На предстоящий учебный год количество учебных мест еще увеличено на 50 и 400 мест соответственно. Определенные надежды мы возлагаем на расширение объемов целевой подготовки. Доля целевых мест для получения образования по специальностям профиля здравоохранения будет увеличено до 80%, в том числе без привязки к численности жителей населенных пунктов, — уточнил Игорь Петришенко.

Он убежден, что «положительную роль также должны сыграть меры дальнейшей социальной поддержки специалистов на местах, в первую очередь — предоставление сотрудникам жилья».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».