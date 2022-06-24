«Ракета попала в левый двигатель»: пилот украинского Ми-8 раскрыл детали рискованной операции над «Азовсталью» 24.06.2022, 13:28

Благодаря героизму летчиков с завода эвакуировали более ста тяжелораненых защитников Мариуполя.

Пилот вертолета Ми-8, который участвовал в прорыве авиаблокады Мариуполя и доставлял грузы на меткомбинат "Азовсталь", где героически сражались украинские воины, рассказал, что во время одного из полетов в двигатель попала ракета врага, однако она чудом не разорвалась.

Детали удивительной истории мужчина по имени Евгений рассказал в рамках проекта "Записки пилота". Всего благодаря украинским пилотам из "Азовстали" эвакуировали более ста тяжелораненых защитников Мариуполя и доставлено немало нужных для уничтожения оккупантов грузов.

"Все понимали задачи и риск, но знали и то, для чего это делается – там были люди, которым требовались лекарства и у которых не было возможности получить элементарную помощь. В помощи нуждались сотни людей. Маршрут – примерно 160 километров и большая его часть – над территорией, которая была занята врагом. На обратном пути были случаи, когда враг атаковал вертолеты. Летели ночью, на чрезвычайно низких высотах в очках ночного видения. Там была подготовлена площадка – мы максимально быстро пытались разгрузиться и загрузиться", – рассказал пилот.

По словам Евгения, приходилось работать в зоне поражения трех вражеских ЗРК.

"Все продолжалось около десяти минут. После взлета, минуты через три, мы попали в засаду. Вертолет обстреляли. Тогда не знали чем, но позже выяснили – ракета ПЗРК попала в левый двигатель. Нам повезло – она не сдетонировала. Двигатель просто выключился. Это произошло на максимальной скорости и на высоте около трех метров над землей. Нас пытались добить зенитными установками. Мы маневрировали, выпускали ловушки и в какой-то момент я подумал, что мы горим и нужно садиться. На борту было 20 раненых. Впрочем, принял решение лететь, потому что сзади стреляют", – поделился пилот.

Всего к операции привлекли 16 вертолетов. Во время прорыва блокады Мариуполя для доставки помощи защитникам "Азовстали" Вооруженные силы Украины потеряли минимум три вертолета. Всего было осуществлено семь вертолетных миссий.

Пилоты, согласившиеся лететь для спасения защитников Мариуполя, отдавали себе отчет в сверхвысоком риске, но все равно садились за штурвалы, у одного из них на "Азовстале" находилась жена.

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