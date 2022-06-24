«Притворяются больными»: в Запорожской области оккупанты массово хотят сбежать с войны 24.06.2022, 13:45

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фото: reuters

Захватчики пытаются «комиссоваться» от службы.

Российские оккупанты за последние дни похитили несколько врачей разного направления. Среди похищенных есть врачи из Токмака, именно в этом временно оккупированном месте есть больница, которой пытаются пользоваться российские захватчики.

Об этом (24 каналу https://24tv.ua/ru/pritvorjajutsja-bolnymi-na-zaporozhe-kafiry-massovo-hotjat-sbezhat-iz-vojny_n2048506) рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что российские захватчики пытаются «комиссоваться» от службы и поехать домой из-за травм и ранений.

«В токмакской больнице, оккупанты, притворяясь больными, массово давят на врачей. Все сейчас хотят справки о "непригодности прохождения военной службы», – отмечает журналист из Запорожья.

С другой стороны, по словам местного корреспондента, на тех же врачей давят местные оккупанты, которые угрожают медикам репрессиями, если они будут выдавать такие справки.

Запуганные медики ищут пути, чтобы уволиться и выехать на подконтрольную Украине территорию, добавляет журналист.

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