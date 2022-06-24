Мнение: Лукашенко с Путиным проведут неприлично много времени 8 24.06.2022, 13:53

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Диктатора вызвали в Кремль за несколько дней до того, как сам Путин должен был прилететь в Беларусь.

Относительно "литовского направления" есть несколько важных моментов, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Начнем с того, что Лукашенко вызвали к Путину за несколько дней до того, как сам Путин должен был прилететь в Беларусь. Причина такой рокировки по-прежнему является неизвестной.

Далее мы увидели достаточно нетипичное место, куда демонстративно прибыл Лукашенко, и где он, судя по официальным комментариям, пробудет около 3 дней. На месте снижения самолета не выявлено слухов о "бункере Путина". А это означает, что либо Лукашенко намеренно "спалил" новый секретный объект, либо имела место дезинформация для Запада ("Вы не отследить мое местоположение").

Причем Лукашенко с Путиным проведут неприлично (подозрительно) много времени.

Тут выявляются некоторые варианты:

Путину не с кем поговорить: Токаев издевается, публично разглашая "пекинские тезисы"; Турция публично называется российскую армию "зерновыми ворами"; талибы бесплатно не разговаривают; Макрон и Шольц не звонят - приходится звать Лукашенко.

- Путин торгуется с Лукашенко по условиям вступления в войну. Косвенных доказательств вероятного вступления Беларуси в военный конфликт - масса, но не меньшим является количество факторов, которые открыто противоречат возможности "беларуского наступления" (сам Лукашенко в порыве своей последней большой политической речи озвучил, что Минску нужно всеми силами крутиться, чтобы не вляпаться в войну). Можно ли гарантировать, что Лукашенко не начнет вторжение в Украину? Зависит от формулировки: Лукашенко действительно лично по собственному желанию ни при каких обстоятельствах не даст приказ наступать, но слишком длинное общение с Путиным может превратиться в "принуждение Дворца" к старту агрессии.

- Путин подговаривает Лукашенко начать очередную провокационную линию на литовской границе, условно выпячивая возможность российского вторжения.

Относительно возможности войны с НАТО: в этой войне Россия не может победить. Раньше мы бы сказали, что такая война, ввиду ее очевидной провальности, не может быть начата Кремлем - сейчас это мы сказать не можем.

Но Патрушев, отправленный в Калининград, "распространять важные посылы", "секретно" обсуждал вариант военной интервенции - настолько специально *секретно", чтобы западные разведки это услышали.

Более того, для пущей убедительности "секретной информации" в историческом Кенигсберге начались какие-то подготовки к учениям с применением артиллерии. Типичная вещь, но началась ровно под санкционно-блокадный кризис.

Давайте смотреть на ситуацию здраво.

Россия вскоре не сможет продолжать наступление, так как ее ресурсы ограничены. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, из этого исходят британские спецслужбы. "В ближайшие пару месяцев" войска РФ могут прекратить продвижение вперед, поскольку "их ресурсы будут исчерпаны".

Джонсон, ссылаясь на разведку, дословно повторил наш с вами вывод о том, что "Саранча" провалилась.

Вопрос - чем воевать с НАТО?

И я был бы спокоен, если бы одновременно с началом войны на Запад бы не были запущены гонцы с тезисом "НАТО не будет рисковать возможностью начала ядерной войны за страны Балтии".

В данном случае имеем ввиду не "оперативную работу ", а скорее убеждение Кремля, причем достаточно старое - с момента принятия "трио" в альянс.

Фактически война невозможна, если Кремль уверен, что НАТО впишется за Литву, но Москва убеждена в обратном по неизвестным причинам.

Фактически представитель Германии, сообщивший, что Запад должен быть готов нанести ядерный удар по России в случае перехода войны в разряд глобальной и неконвенциональной, сделал для сохранения мира очень многое: было разрушено еще одно старое заблуждение Кремля ("Запад никогда не применит ЯО).

И первое заблуждение Москвы настораживает. Если Путин будет уверен, что за Литву не впишутся Штаты, то приказ будет дан в тот момент, когда необходимо будет сместить повестку от поражения в Украине.

В этом "расколе НАТО" и была миссия Трампа - "отделить страны друг от друга" и отвязать всех от Вашингтона.

Но раскола нет, а значит начало войны - суицид.

Ждем развития событий.

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