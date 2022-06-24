СБУ разоблачила агентурную сеть разведки РФ, в которую входил нардеп Деркач 24.06.2022, 14:06

3,826

Народного депутата завербовали еще в 2016 году.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, которая помогала врагу в захвате Украины. В нее входил народный депутат Андрей Деркач.

Об этом пишет Telegram-канал СБУ.

Согласно данным следствия, Деркач курировал создание частных охранных предприятий в различных областях нашей страны, которые должны были поспособствовать быстрому захвату страны.

Сейчас начато досудебное расследование против народного депутата.

Как отмечают в СБУ, разработка сети была нейтрализована еще в начале полномасштабного вторжения России во время задержания бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Последний был сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран" и выступал связистом и финансовым курьером между спецслужбами страны-оккупанта и Деркачем.

Какую роль отыгрывал Деркач?

Народного депутата завербовали еще в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ - начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

"Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача", - пишет пресс-служба СБУ.

Колесников, со своей стороны, после задержания дал много показаний относительно деятельности сети и ее роли в полномасштабной войне. Уже в мае ему объявили приговор за госизмену.

"При вхождении войск, когда будет понятно, что города кажутся, эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", – заявил Колесников.

ГРУ, как заметил предатель, во время захвата Киева должно было использовать две бригады спецназа и силы операции, которые бы зашли с территории Беларуси.

"Оттуда - быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной раде, которое бы проголосовало за создание нового правительства. Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками", - добавляет СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».