«Безвкусие и дешевизну навязывают везде» 24.06.2022, 14:36

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Жодинцы оценили новшества властей в городском парке.

В жодинском городском парке большая сцена много лет была местом, где происходили самые яркие публичные мероприятия, концерты, фестивали. Здесь даже показывали кино под открытым небом. А в августе 2020 года, не спрашивая мнения горожан, сцену в популярном общественном месте уничтожили: срезали прямоугольный экран, а затем разобрали металлические перекрытия, на которые крепился купол. После этого в парке осталась только площадка, которая практически никогда больше не использовалась.

Газета «Жодинские навіны», ссылаясь на местное ЖКХ, прокомментировала уничтожение сцены так: «конструкция после долгих лет эксплуатации, а также благодаря «стараниям» вандалов пришла в негодность. На смену ей городом приобретена современная мобильная сценическая площадка, которая может быть установлена в различных местах Жодино, в зависимости от того, где запланировано проведение массовых мероприятий – возле ТЦ «Элегант», Дворца культуры БЕЛАЗа или в том же парке».

И вот, 21 июня 2022 года, в день памяти и скорби – в канун дня начала Великой Отечественной войны, – в городе устроили увеселительное мероприятие с песнями и танцами. Зрителей было немного, в основном самодеятельные артисты сменяли друг друга на сцене и на зрительских скамейках.

Но событие было примечательно тем, что горожане смогли увидеть на останках стационарной сцены надувную красно-зеленую конструкцию – то, что, вероятно, и было названо «современной мобильной сценической площадкой».

«Это было, мягко скажем, нелепо, – рассказал ex-press.by читатель из Жодино Владимир. И хотя надувная сцена явно не очень дорогая, жодинцу все равно жаль, что на нее были потрачены деньги, которые могли бы пойти на реконструкцию площадки. – А вообще не удивили: безвкусие и дешевизну навязывают везде, где мнением людей можно не интересоваться».

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