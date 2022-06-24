Украинские партизаны предложили $10 тысяч за голову главного коллаборанта Мелитополя 3 24.06.2022, 14:41

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У российских марионеток земля горит под ногами.

Партизаны предлагают 10 тыс. долларов за голову основного коллаборанта Мелитополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитопольские партизаны развесили в городе объявления, в которых за голову основного коллаборанта они предлагают 10 тыс. долларов", - сказал Федоров.

Он также рассказал, что рашисты в оккупированном Мелитополе пытаются раздавать свои паспорта, мотивируя жителей тем, что те без этого не смогут получать пенсии и вести предпринимательскую деятельность.

"Достаточно сложная ситуация в медицинских учреждениях. Четыре месяца они почти не трогали наши медицинские учреждения, но в последнее время они уговаривают врачей написать заявления об увольнении из украинских учреждений и подать новые заявления в их псевдоструктуры. К счастью, из трех медучреждений на это согласился только один главный врач", - сказал Федоров.

Как сообщил сегодня, 24 июня, мэр Энергодара Дмитрий Орлов, в оккупированных городах Запорожской области набирает обороты партизанское движение. По его словам, оккупанты не чувствуют себя в безопасности и агрессивнее обращаются с мирными жителями.

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