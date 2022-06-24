Белорусских пенсионеров решили выбросить «за борт»? 2 24.06.2022, 14:48

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Заместитель лукашенковского «премьера» сообщил о критической ситуации в экономике.

В правительстве назвали основное условие, при котором в Беларуси могут повысить пенсии. Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, увеличение этих выплат зависит от роста зарплат, а также в целом ситуации в экономике. Напомним, в Беларуси падает ВВП, а экономике прогнозируют непростые времена, сообщает zerkalo.io.

— Решение о дальнейшем повышении пенсии будет приниматься с учетом ситуации в экономике. И прежде всего — исходя из роста зарплаты работников. Именно отчисления работающих формируют основную доходную часть бюджета фонда соцзащиты, — заявил сегодня в «палатке» Игорь Петришенко.

Тем временем эксперты прогнозируют, что в Беларуси в ближайшие месяцы ускорится падение ВВП. По мнению аналитиков независимого академического исследовательского центра BEROC, по итогам третьего квартала снижение этого показателя может составить до 5,6% в годовом выражении.

Напомним, ВВП в январе-мае еще больше ускорил падение до 3,4% к аналогичному периоду прошлого года.

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