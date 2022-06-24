Лавров открыто заявил о войне с Западом 1 24.06.2022, 14:56

1,316

Сергей Лавров

Глава путинского МИД обнаружил в ЕС и НАТО «коалицию против России».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Во время нее министр иностранных дел страны-агрессора открыто заявил о войне с Западом, передает 24 канал.

В частности, Лавров сообщиал уверен в коалиции ЕС и НАТО против России.

Мол, эти альянсы «специально объединили свои усилия». А их первоочередной мишенью, убежден Лавров, станет Россия. По его мнению, все не могут дождаться, чтобы напасть на нее.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы избрали», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что в стране-агрессоре внимательно наблюдают за Европейским Союзом. Более того, изучают шаги, которые он делает. Не смог он обойти вниманием Украину и Молдову, подчеркнув, что страны-кандидаты – на членство в ЕС – подчиняются требованиям Союза.

А другие же государства, убежден он, стремятся продемонстрировать свою самостоятельность. Это он, видимо, тонко намекает на Венгрию, которая стала официальным представительством России в Европе и постоянно вставляет палки в колеса всем вокруг.

Зачитывание методики Кремля было бы неполным, если бы Лавров забыл о Гитлере. ЕС и НАТО он сравнил с диктатором, в свое время собравшим ряд европейских государств для борьбы с Советским Союзом.

Лавров отметил, что коалиция, созданная НАТО и ЕС, организована для «нападения на Россию».

Напомним, что на самом деле 23 августа 1939 года состоялось подписание соглашения о ненападении между Германией и СССР. Получила она название Пакт Молотова – Риббентропа, неофициальная же была более уместна – Пакт Гитлера – Сталина. В нем говорилось, что в течение 10 лет оба государства не будут нападать друг на друга. В то же время он предусматривал разделение сфер влияния.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».