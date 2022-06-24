Экономист: Банковская система Беларуси все больше дистанцируется от развитого мира 3 24.06.2022, 15:09

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Использование просроченных карточек выглядит дикостью.

Накануне ОАО «Банковский процессинговый центр» проинформировал банки о том, что они должны продлить срок действия просроченных карточек MasterCard и предоставил алгоритм обслуживания клиентов на случай, когда карточки не смогут работать бесконтактно.

С чем это может быть связано?

— Насколько мне известно, проблема связана с нехваткой чипов, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук. — Наверняка тут имеет место влияние санкций, но, допускаю, что оно накладывается и на другие проблемы. В частности, периодически появляется информация о том, что чипов, изготавливаемых в азиатских странах, производится меньше по их внутренним причинам.

Поэтому, с одной стороны, я бы не преувеличивал значимость этой проблемы. Безусловно, использование просроченных карт выглядит дикостью. Но по нынешним временам это еще не самый вопиющий случай.

В то же время специалист отмечает, что даже если санкции в этой проблеме являются лишь вторичным фактором, все равно это достаточно показательный кейс.

— В новых условиях банковская система Беларуси все в большей мере будет дистанцироваться от развитого мира, то есть от современных технологий, практик и т.п. И такие точечные проблемы будут возникать с завидной периодичностью.

И хоть значимость каждого конкретного кейса, возможно, преувеличивать и не стоит, но в совокупности все локальные проблемы и перебои делают очевидным этот самый тренд — на отстранение от развитого мира, — подчеркнул Дмитрий Крук.

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